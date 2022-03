Anders Thomsen ze Stali Gorzów wyjechał na tor: To były dwa świetne dni w Debreczynie - mówi nam Duńczyk

W niedzielę odbyła się kolejna gala wręczenia wyróżnień w plebiscycie Dansk Motorsport Award. W tym roku nagrodę w kategorii „żużlowiec roku” zdobył właśnie duński zawodnik gorzowskiego klubu. Jest to kolejna nagroda tego żużlowca, bowiem po pierwszą wygraną sięgnął w 2020 roku. W swojej kategorii Thomsen pozostawił w tyle Leona Madsena, Madsa Hansena czy Mikkela Mikelsena.

- Zdobycie tytułu najlepszego żużlowca drugi rok z rzędu jest niesamowitym uczuciem. Ten tytuł to z pewnością dobry znak dla moich sponsorów, no i przede wszystkim dla mnie. Jest to dobra motywacja na kolejny sezon, coś jakby klepnięcie w ramię. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu tej nagrody - mówił w rozmowie z "Gazeta Lubuską" duński zawodnik.