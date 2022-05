Andrzej Stefanowicz z Onlajnersów Kangoo Basket Gorzów: Tworzymy koszykarską rodzinę

Rozmawiamy tuż po drugim, niedzielnym meczu turnieju finałowego o drugą ligę, w którym Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów przegrali z Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 74:77. Wynik w starciu z ekipą Radosława Hyżego, byłego koszykarza Śląska Wrocław był bez znaczenia, bo pana zawodnicy już wcześniej zapewnili sobie awans na trzeci szczebel rozgrywek w Polsce. Ale chyba jest lekki niedosyt? Jest. Taka jest dusza sportowca. Zaczęliśmy to spotkanie bardzo słabo. Siechnice trafiły kilka trudnych rzutów i wyszły na prowadzenie, pokarał nas nasz kolega Janek Fedorski, ale jestem dumny z mojej drużyny, że wróciliśmy do meczu, choć przegrywaliśmy w nim i dwudziestoma kilkoma punktami. W drugiej połowie Siechnice miały problemy zdrowotne, więc grały trochę słabszym składem, mimo to brawa dla zawodników obydwu zespołów za tę ogromną walkę. W końcówce popełniliśmy kilka można powiedzieć frajerskich błędów i to spowodowało, że ten rezultat ostatecznie nam uciekł.

Wróćmy więc do tego pierwszego, jak okazało się, decydującego meczu. W piątek wygraliście z inna ekipą z dolnośląskiego, Orłem Ziębicie 75:62 i właśnie dzięki temu, że ta drużyna dzień później poniosła porażkę z podwrocławskim zespołem, przystępowaliście do potyczki z siechniczanami z gwarancja wejścia na wyższy poziom. Przed finałami w pełni zdawaliście sobie sprawę z tego, że ten pierwszy w nim pojedynek będzie kluczowy?

Tak, byliśmy w pełni skoncentrowani na Ziębice. W turniej półfinałowym, też rozgrywanym w Gorzowie, nie byliśmy faworytem do wyjścia z grupy, bo były dwie drużyny od nas mocniejsze, to jest Basket Piła i MKK Interon Siejko Boruta Zgierz. Tę rywalizację udało się wygrać i do finałów przystępowaliśmy jako zespół rozstawiony. I faktycznie, Ziębice to była ekipa w naszym zasięgu, właśnie do pokonania przez nas. Stąd też na nią nastawiliśmy się.