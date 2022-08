Anita Kucharska-Dziefdzic apeluje do prokuratury w sprawie WORD-u

- Każdy szef, który mobbuje i molestuje, powinien wylecieć z pracy. A czy on mobbuje i molestuje, o tym powinien zdecydować sąd. Mam wielki apel do prokuratury, aby jak najszybciej tę sprawę szczegółowo rozpatrzyła - mówi nam Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy. Rozmawiamy z nią o sprawie rzekomego mobbingu i molestowania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie. Kilka dni temu szczecińska prokuratura rejonowa (tam została przekazana sprawa z Gorzowa) wszczęła śledztwo i nadała Magdalenie Szypiórkowskiej, która miała być molestowana i mobbowana, status pokrzywdzonej.

- Dla nas szalenie istotna jest kwestia przestrzegania reguł pracy. To lewica mówi nieustannie o kwestiach mobbingu, molestowania i praw pracowniczych i wzmocnienia choćby państwowej inspekcji pracy. Nasza ustawa w tej sprawie leży w zamrażarce sejmowej - mówi A. Kucharska-Dziedzic. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy przepisy. My praktycznie nie mamy skazań w Polsce za mobbing i molestowanie. To szalenie trudno udowodnić. Ja od 23 lat prowadzę stowarzyszenie (Baba - dop. red.), do którego trafiają osoby, które są mobbowane lub molestowane i większość tych spraw, jeśli kończy sie sukcesem, to kończy się ugodą i niewielkim, ale jednak odszkodowaniem ze strony firmy, która nie ma reguł, jak powinno się pracowników i pracownice zabezpieczać przed mobbingiem i molestowaniem - dodaje posłanka.