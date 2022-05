Anna Puławska dwukrotnie triumfuje w Pucharze Świata! Dobre występy Wiktora Głazunowa i Aleksa Koliadycha

Srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio w sobotę wygrała w K-4 na 500 m, wraz z Karoliną Nają (Posnania Poznań), Adrianną Kąkol (KKW 1929 Kraków) i Dominiką Putto (Zawisza Bydgoszcz), a w niedzielę na tym samym dystansie zwyciężyła w dwójce z Nają, byłą wieloletnią zawodniczką gorzowskiego AZS-u AWF-u.

– To był nasz dobry wyścig, chociaż to pierwszy nasz finał w takim składzie. Dlatego jesteśmy szczęśliwe i trochę nawet zaskoczone. Nie wiedziałyśmy do końca czego się spodziewać w tym nowym zestawieniu - powiedziała tuż po pierwszym z finałów Anna Puławska, cytowana przez TVP Sport, mając na myśli debiut Kąkol i Putto w czwórce.