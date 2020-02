Antyaborcyjna furgonetka pojawiła się pod szpitalem. Znany lekarz protestuje

- Na to patrzą dzieci. Sama byłam świadkiem, jak syn pytał: „Mamo, co to?” – komentuje jedna z Czytelniczek GL. Doktor Gajewski: – Nie mogę zgodzić się z prezentowaniem, zwłaszcza dzieciom, tych koszmarnych obrazów. To jest coś szokującego, poniżej poziomu. Gdybym ja swój samochód okleił drastycznymi zdjęciami dziecięcych ofiar wypadków drogowych, natychmiast byłaby interwencja u prokuratury o naruszaniu złych obyczajów – mówi chirurg. – W szpitalu leczymy około 5 tys. dzieci rocznie. Jakie skojarzenia muszą budzić w nich te obrazki?! – dodaje doktor. Domaga się od władz, by doprowadziły do usunięcia furgonetki.

- Ja nie jestem zwolennikiem aborcji. Nie mam też nic przeciwko temu, żeby każdy miał prawo demonstrowania i przedstawiania swoich poglądów. Tu jednak widzimy makabryczne zdjęcia, obok których przechodzą dzieci – mówi doktor Piotr Gajewski, znany chirurg dziecięcy. Głośno protestuje przeciwko temu, że na szpitalnym parkingu stoi furgonetka ze zdjęciami usuniętego w 22. tygodniu ciąży płodu. Pojazd postawiła Fundacja Pro – prawo do życia. Stoi on od 12 lutego. O sprawie pisaliśmy w GL w poniedziałek.

Stojąca przed szpitalem furgonetka to część ogólnopolskiej akcji Fundacji Pro – Prawo do życia. Postawiła ją, bo dowiedziała się od władz szpitala, że od 2016 r. do maja 2019 r. w lecznicy przeprowadzono cztery aborcje, z których dwie dotyczyły nienarodzonych dzieci, u których podejrzewany był zespół Downa. Aborcje były przeprowadzone zgodnie z polskim prawem. Dopuszcza ono przerwanie ciąży m.in. gdy są przesłanki mówiące o nieodwracalnym uszkodzeniu płodu.

Szpital, który wcześniej sprawy nie komentował, wydał stanowisko: „Pobyt w lecznicy za każdym razem, u każdej hospitalizowanej lub szykującej się do leczenia osoby, może wywoływać stres. Ustawienie samochodu z tak przerażającym przekazem ten stres może jeszcze potęgować” - czytamy.

Do kiedy będzie stała furgonetka? – Do momentu aż szpital zadeklaruje, że nie będzie dokonywał aborcji. Owszem, szpitale mogą to robić zgodnie z prawem, tylko to prawo, które dopuszcza możliwość mordowania nienarodzonych dzieci, jest barbarzyńskie – mówi Kazimierz Sokołowski, gorzowianin, który współdziała z Fundacją Pro – Prawo do życia, a w każdy ostatni czwartek miesiąca przed biurem PiS w centrum miasta współorganizuje różaniec przebłagalny za grzech aborcji. Domaga się też całkowitego zakazu aborcji.