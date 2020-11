Apel generałów i admirałów do polityków. "Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły"

Sytuacja w wojsku

- Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli - czytamy we wstępie.

Następnie podkreślili, że jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumieją, co znaczy służyć wiernie narodowi polskiemu, czym jest interes państwa polskiego i jakie jest znaczenie słów - „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy, bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego - dodają.