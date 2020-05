Apteki Gorzów. Gdzie kupisz leki? Jak długo czynne są apteki w Gorzowie? Sprawdziliśmy. Mamy pełną listę aptek w Gorzowie

Apteka ZIKO

ul. Londyńska 5

poniedziałek-piątek: 8.00-20.00

sobota: 8.00-16.00

niedziela: zamknięte

tel. 12 448 17 45

Apteka DR MAX (Tesco)

ul. Górczyńska 19

poniedziałek - sobota: 08.00 - 22.00

niedziela: 10.00-22.00

tel. 518 302 968

Apteka CEFARM 36,6

ul. Górczyńska 23

poniedziałek - piątek: 9.00 - 21.00

sobota: 10.00-21.00

niedziela: zamknięte

Apteka VITA-PHARM (Galeria Manhattan)

ul. Kombatantów 30

poniedziałek - sobota: 9.00-21.00

Apteka ZIKO

ul. Szarych Szeregów 38

poniedziałek-piątek: 7.00-21.00

sobota: 8.00-20.00

niedziela: zamknięte

tel. 12 448 17 48

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc. Co więcej, konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.