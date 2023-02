Archeolodzy kopią w centrum Gorzowa. Co znajdują?

- O! Jest i ceramika. To jest tak zwany siwak, czyli ciemnoszara lub czarna ceramika średniowieczna - mówił Paweł Kaźmierczak, archeolog z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, kilka sekund po wykopaniu fragmentu glinianego naczynia.

Gorzowscy archeolodzy, gdzie nie wkopią łopat w ziemię, to natrafiają na ślady miasta sprzed setek lat. Przekonaliśmy się o tym w czwartek 23 lutego. Pod Wełnianym Rynkiem, między wejściem do Przemysłówki a Arsenałem, na naszych oczach wraz z członkami Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Warta" natrafiali na kolejne znaleziska.

W okolicach bimby trwa właśnie badanie około 600-letniej piwnicy.

- Mogła należeć do jakiegoś kupca lub rajcy miejskiego. Ich wtedy nie było jeszcze stać, żeby mieć murowane budynki - mówi archeolog. - Prawdopodobnie przy okazji jakiegoś pożaru jej strop musiał się zawalić i została zasypana ziemią. Widać to po wypełnisku. Ziemia ma bowiem inny kolor od tej, która była na zewnątrz piwnicy. Zachowały się jeszcze pozostałości drewnianych ścian. Zobaczymy, co będzie głębiej. Odkopaliśmy już metr, a chcemy przekopać kolejny metr w głąb ziemi - mówi Paweł Kaźmierczak. Piwnica miała około dwa metry wysokości.