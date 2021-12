Archeologia to układanie puzzli. Co odkryto pod ziemią w 2021?

Ilekroć się spotykamy, mówi pan, że czeka na siedem lat chudych, bo te tłuste to się ciągną i ciągną, że aż brakuje czasu na dokładne opisanie znalezisk archeologicznych. A mijający rok był jaki? Ten też był tłusty dla archeologów z gorzowskiego muzeum [śmiech]. Już 13 stycznia 2021 zabezpieczaliśmy skarb odkryty w gminie Bogdaniec, na który podczas spaceru natknął się mieszkający w okolicy ojciec z synem. Był wtedy dreszczyk emocji, bo skarb wyciągaliśmy już porą nocną. Ten skarb, pochodzący sprzed ponad 2,5 tys. lat, był bardzo ciekawy. W historii naszego muzeum jest on już siódmym skarbem, ale pierwszym, który wyjęli z ziemi archeolodzy. Mieliśmy więc możliwość obserwowania całego kontekstu złożenia skarbu...

Trzynastka, jak widać, nie była pechowa...

W dawnej tradycji pracowniczej trzynastka to był oczekiwany moment [śmiech], bo przecież przychodziła trzynasta pensja. Wracając jednak do skarbu, jest on bardzo ciekawy, bo składa się z grupy ozdób ludzkich i ozdoby uprzęży końskich. Znaleźliśmy m.in. czteroczęściowy napierśnik, który w moim przeświadczeniu nie ma odpowiednika na terenie Polski. Skarb poddany zostanie konserwacji i badaniom metaloznawczym w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powinny się one zakończyć w połowie przyszłego roku.