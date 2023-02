Arena Gorzów! Oto nazwa hali przy Słowiance. Jest w niej miejsce także dla sponsora

Prezydent Wójcicki: To będzie Arena Gorzów

Arena Gorzów to nazwa, która będzie funkcjonowała w oficjalnych dokumentach przez długie lata. Na co dzień może jednak nazywać się nieco inaczej. - Nazwa może zostać rozszerzona o nazwę sponsora – mówi nam prezydent Gorzowa. Miałoby więc być tak jak jest np. w przypadku gorzowskiego klubu żużlowego. Od lat nosi on nazwę Stal Gorzów. I tak też nazywał się, gdy na przełomie XX i XXI wieku drużyna jeździła jako Pergo Gorzów.

Ile można dostać za nazwę?

Jak możemy przeczytać w ogólnopolskich mediach, spółka PGE za pięcioletnie prawo do nazwy Stadionu Narodowego zapłaciła w 2017 roku aż 40 mln zł. Z kolei ponad rok temu Stadion Wrocław zmienił nazwę na Tarczyński Arena Wrocław, a sześcioletnia umowa opiewa na 14 mln zł. O jakich pieniądzach może być mowa w Gorzowie? Według naszych ustaleń chodzi o co najmniej sześciocyfrowe kwoty za rok. Kilka lat temu w Kielcach za dwuletnią umowę na Kolporter Arenę lokalna firma dała 1 mln zł.

W hali leją już beton

Budowa Areny Gorzów – zacznijcie się przyzwyczajać, że tak będziemy mówić i pisać o „hali przy Słowiance” – systematycznie zbliża się do końca. Rozpoczęły się już prace nad posadzką (w środę zaczęto wylewać pod nią beton).

W środę 15 lutego firma Kamix Kamil Tołkacz rozpoczęła wylewanie betonu pod posadzkę. Kamix Kamil Tołkacz

- Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia – mówiła nam w czwartek Agnieszka Surmacz, wiceprezes Słowianki.

Nie oznacza to jednak, że już we wrześniu w Arenie Gorzów będą odbywać się pierwsze imprezy. Po wakacjach przyjdzie bowiem czas m.in. na odbiory. Wielce prawdopodobne jest zatem, że koszykarki oraz piłkarze ręczni swoje pierwsze mecze w kolejnym sezonie będą rozgrywać w dotychczasowych halach, a do Areny Gorzów przeniosą się późną jesienią lub pod koniec tego roku.

