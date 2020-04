Arłukowicz i Sibińska: - W Lubuskiem robi się tylko 80 testów na koronawirusa. GL sprawdza, jaka jest prawda

Zdaniem polityków PO w Lubuskiem jest robionych tylko 80 testów na koronawirusa dziennie. Sprawdziliśmy tę informację. Liczba testów rzeczywiście spadła, ale szpitale w Gorzowie i w Zielonej Górze zlecają ich łącznie ponad 150.

„No, ładnie, panie ministrze. 80 testów na dobę wykonywanych w województwie lubuskim? To jest porażka! Zamiast uczestniczyć w kampanii prezydenckiej, proszę zabrać się do właściwej pracy” – napisała we wtorek 28 kwietnia na swoim koncie na Facebooku poseł Krystyna Sibińska z PO. Udostępniła przy okazji post swojego partyjnego kolegi - europosła Bartosza Arłukowicza.

Arłukowicz, były minister zdrowia, opublikował pismo, jakie w ostatni piątek Dorota Konaszczuk, szefowa lubuskiego sanepidu, rozesłała do lubuskich szpitali.

W piśmie czytamy: „Lubuski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, że od 21 kwietnia przepustowość laboratorium stacji w kierunku diagnostyki wirusa Sars CoV-2 zmniejszyła się do 80 próbek w ciągu doby. Zmniejszenie przepustowości związane jest z brakiem dostępności na rynku niezbędnych do badań zestawów do izolacji automatycznej wirusa. W związku z powyższym laboratorium nie posiada możliwości realizacji wszystkich próbek do badań ze szpitali z terenu województwa lubuskiego” – napisała D. Konaszczuk. Dodała też, że laboratorium w dalszym ciągu będzie badać wymazy pochodzące od osób, których stan zdrowia nakazuje pobyt w szpitalu oraz od osób, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Koronawirus w Lubuskiem. Aktualnie: 21 chorych Przekazaną przez B. Arłukowicza informację od razu przekazywali sobie internauci. O zdanie pytali także w naszej redakcji.

Pytania pojawiają się m.in. w związku z tym, że Lubuskie ma najniższy wskaźnik zachorowalności na Covid-19. Do wtorku 28 kwietnia w naszym regionie stwierdzono 87. przypadków koronawirusa. Dziś 3/4 pacjentów z tej grupy jest już zdrowa. Wyleczonych zostało 66 osób. W dalszym ciągu jesteśmy jedynym województwem, w którym nie stwierdzono śmierci osoby zakażonej wirusem.

We wtorek od rana sprawdzaliśmy, jak to z testami w Lubuskiem rzeczywiście jest. Przez kilka ostatnich tygodni w Lubuskiem próbki były badane jedynie w laboratorium lubuskiego sanepidu w Gorzowie. Miesiąc temu wojewoda Władysław Dajczak mówił GL, że codziennie robiono w nim średnio około 120 testów na obecność koronawirusa. Kilka tygodni później rzecznik wojewody Aleksandra Chmielińska-Ciepły mówiła nam, że liczba testów wzrosła do 150 dziennie. Jeszcze w piątek 24 kwietnia na stronie urzędu wojewódzkiego można było przeczytać, że próbki badane są na bieżąco. Jak zatem sytuacja wygląda teraz?

Rzecznik wojewody przyznaje: kończą się izolatory do aparatu do mechanicznej izolacji materiału genetycznego. Problem nie jest tylko lubuski. Braki dotykają jednak także innych laboratoriów korzystających z tego typu sprzętu.

- Średnia liczba wykonywanych w laboratorium w Gorzowie testów wynosi w ostatnich dniach 90. Czas oczekiwania na wynik nie zmienił się. To około 24 godziny – mówi rzecznik wojewody. Koronawirus w Lubuskiem. Testy jadą poza region

Z problemami w laboratorium szpitale jednak sobie radzą. Jak mówił nam we wtorek Robert Surowiec, wiceprezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, od czasu ograniczenia liczby testów w sanepidzie, lecznica część próbek wozi poza region. – Korzystamy nie tylko z laboratorium w Gorzowie, ale również w Poznaniu i w Pucku. Dziennie robimy średnio prawie sto testów – mówił R. Surowiec. Od 2 marca do 24 kwietnia pobraliśmy około 1,5 tys. wymazów - mówi rzecznik szpitala w Zielonej Górze Podobnie sprawa wygląda w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Tu też średnio robionych jest kilkadziesiąt testów. A poza region próbki trafiały już od dawna.

– Od 2 marca do 24 kwietnia pobraliśmy około 1,5 tys. wymazów. Połowa z nich pojechała do laboratorium w Gorzowie, a połowa do Poznania – mówiła nam we wtorek Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik zielonogórskiej lecznicy.

Testy w Lubuskiem. Zbadanych ponad 6 tys. osób

Co ważne, wymazy pobrane u nas w województwie, ale badane poza regionem, nie idą „na konto” Lubuskiego. Dokładnie: jeśli wynik jest negatywny, to „nabija” statystykę innemu województwu, a jeśli pozytywny – to Lubuskiemu. Do wtorku w laboratorium w Gorzowie wykonano około 5,3 tys. testów. Do tej liczby trzeba więc doliczyć – według naszych szacunków – około 1 tys. badań przeprowadzonych poza regionem. Przebadanych Lubuszan jest już zatem ponad 6 tys. osób.

W najbliższych dniach testów w Lubuskiem może być robionych więcej.

Od piątku 24 kwietnia testy genetyczne (sprowadzone z USA) robi u siebie szpital w Zielonej Górze. W ciągu doby może zrobić 70-80 badań. Na razie, przez pierwsze trzy dni, zrobił ich 43. Wszystkie były negatywne.

Do robienia testów na miejscu w lecznicy szykuje się też szpital w Gorzowie. Ma to nastąpić w ciągu kilku dni.

O tym, że testów będzie więcej, mówi nam też marszałek Elżbieta Anna Polak. Region kupił już bowiem testy dopuszczone do polskiego rynku. W Gorzowie i Zielonej Górze mają ich łącznie 11 tys. Koronawirus w Lubuskiem. Pusto w szpitalu w Gorzowie

We wtorek w lubuskich szpitalach chorych lub podejrzewanych o koronawirusa było 19 osób. Wszyscy to pacjenci z południa regionu. W mającym 200 łóżek szpitalu zakaźnym w Gorzowie było do tej pory tylko dwóch pacjentów zarażonych wirusem. Ostatni chory (czyli ten drugi) wyszedł ze szpitala kilkanaście dni temu i można powiedzieć, że w tej części gorzowskiej lecznicy jest pusto.

- Mamy ambicję, by tak już zostało – mówi wiceprezes lecznicy.