Auto dachowało na trasie S3. Trasa w kierunku Szczecina jest nieprzejezdna! Utrudnienia występują na wysokości Jastrzębca

Chwilę po godzinie 7:00 na trasie S3 na wysokości miejscowości Jastrzębiec (powiat gorzowski) doszło do dachowania samochodu osobowego. Auto wypadło z drogi i leży w rowie. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. To kierowca, który został przetransportowany do szpitala w Gorzowie.

Mężczyzna najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę, a następnie auto dachowało i wpadło do rowu. Policjanci będą teraz ustalać dokładne okoliczności tego wypadku - mówi kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Na miejscu trwają czynności przy usuwaniu skutków wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Kierowcom zalecamy objazd "starą trójką".

Droga jest obecnie zablokowana. GDDKiA

