Autobus "przelatuje" przez gorzowskie skrzyżowanie w ostatniej chwili

Gorzowianin przesłał nagranie „GL” ze swojego wideorejestratora z poniedziałku z godziny 20.00. Obraz zarejestrowany jest na skrzyżowaniu ul. Czereśniowej z ul. Piłsudskiego. Widać na nim, jak kierowca autobusu wjeżdża na skrzyżowanie, gdy na równoległej Czereśniowej kierowcy już ruszali na zielonym. - Nie ma się co dziwić, że są wypadki, kiedy ten wjazd na skrzyżowanie odbył się z tzw. „lotu”. Tym bardziej bulwersujące jest to, że przed nim nikt nie jechał. Po prostu spieszyło się mu – komentuje autor nagrania. Kierowcy narzekają na światła tam Link do filmu na swoim profilu zamieścili też kierowcy MZK prowadzący stronę Okiem Gorzowskiego Autobusu. - Sam kiedyś zostałem nagrany w tym miejscu. Głównym problemem na tym skrzyżowaniu jest zbyt krótki cykl czasowy sygnalizacji świetlnej. Kiedy jedni mają już zielone, to drugim dopiero zapala się żółte a dopiero potem czerwone – tłumaczy Adrian Gołuch, kierowca MZK i współtwórca Okiem Gorzowskiego Autobusu. Pan Adrian podkreśla, że jako kierowcy, zgłaszali ten problem w swojej firmie i mieli nadzieję, że światła tam będą zmienione.

Niebezpiecznie dla pasażerów - W tym konkretnym przypadku jeszcze nie wiemy, co zawiniło. Czy sygnalizacja czy kierowca. Ale ostatnio często zauważa się winę tylko kierowców autobusów miejskich. A my też codziennie spotykamy się z kilkunastoma przypadkami celowego łamania zasad ruchu drogowego. Tylko już nauczyliśmy się z tym żyć i nie publikujemy żadnych takich nagrań – mówi A. Gołuch. Jego zdaniem takie tematy są krzywdzące, bo podkopują zaufanie do kierowców autobusów.

- Nikt nie jest święty, nie ma ideałów na drogach, a my kierowcy dużego pojazdu musimy dodatkowo często wybierać mniejsze zło, troszcząc się o bezpieczeństwo naszych pasażerów – podkreśla pan Adrian. Chodzi choćby o to, że czasem nie warto gwałtownie hamować na żółtym świetle, bo to byłoby niebezpieczne właśnie dla pasażerów.

Kierowca ukarany mandatem Nagraniem z wideorejestratora zajęła się również gorzowska policja. I już udało się ustalić, że kierowca nagranego w poniedziałek autobusu jednak przejechał na czerwonym świetle. – Został ukarany mandatem w wysokości 300 zł oraz sześcioma punktami karnymi – mówi podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Zapytaliśmy też w Urzędzie Miasta w Gorzowie, czy faktycznie dotarły do nich informacje, że na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z Czereśniową jest zbyt krótki cykl świateł. – Te światła nie były zmieniane od 2013 r. Więc gdyby był z nimi problem, to trwałby już od siedmiu lat – mówi Rafał Krawczyński, miejski inżynier ruchu w Gorzowie. Podkreśla, że do tej pory do urzędu nie wpłynęła żadna informacja, że jest problem z sygnalizacją na tym skrzyżowaniu.