Autobusy na osiedle Europejskie powinny wjechać 1 września. Pętla będzie na ul. Londyńskiej

Jak w tej części miasta będą jeździć autobusy? Jadąc ulicą Myśliborską od strony centrum miasta i osiedla, po minięciu ronda Szczecińskiego autobusy pojadą ul. Myśliborską (część pasażerów będzie miała możliwość skorzystania z przystanku, by dojść do pobliskich marketów). Po dojechaniu do ronda Europejskiego autobusy skręcą w ul. Haską, czyli w nowy wjazd na osiedle. Pętla - w postaci zatoki postojowej - zostanie natomiast stworzona przy ul. Londyńskiej. Przystanek będzie jednocześnie końcowym i początkowym.