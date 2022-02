Autobusy na osiedle Europejskie wjadą już w tym roku!

Jeszcze w tym roku autobusy komunikacji miejskiej mają wjeżdżać na osiedle Europejskie. Miasto już analizuje możliwości zrobienia zatok autobusowych.

To wiadomość, na którą czeka co najmniej kilka tysięcy gorzowian. Na jedno z młodszych osiedli w mieście w końcu mają dojeżdżać autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji!

Osiedle Europejskie ma już ponad 5 tys. mieszkańców, więc tego, by jeździły tu autobusy, dopominają się oni od lat.

Dyskusja o potrzebie skierowania na osiedle kilku linii toczyła się w mediach już w 2017 r., pisali też w tej spawie radni. Nic z tego jednak nie wyszło. Kto dziś chce pojechać na os. Europejskie autobusem, może dojechać do przystanków, które - czy to przy ul. Myśliborskiej, czy to przy Słowiańskiej - zlokalizowane są w okolicy ronda Szczecińskiego. Z obu tych przystanków do bloków na osiedlu jest jednak kilkaset metrów! Tak samo jest w przeciwnym kierunku, gdy mieszkańcy chcą wybrać się w stronę centrum miasta. Teraz ma się to zmienić.

Autobusy jeszcze w tym roku!