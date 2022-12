Autobusy nie będą zatrzymywały się przy dworcu PKS. Miasto wskazało dla nich nowe miejsce

- Jesteśmy już pewni sprzedaży dworca i placu manewrowego - powiedział nam we wtorek 6 grudnia Krzysztof Częstochowski, prezes gorzowskiego PKS-u. Przewoźnik zabiegał o to od kilku lat i jest już coraz bliżej sfinalizowania transakcji. W związku z tym pasażerów czekają zmiany. Jakie konkretnie?

Kilka miesięcy temu gorzowski PKS poinformował władze miasta, że zamierza sprzedać teren i zwrócił się o wskazanie miejsca, w którym - po sprzedaży dworca i placu - będą mogły zatrzymywać się autobusy (miasto już to zrobiło). Z kolei pod koniec października prezes Częstochowski mówił nam, że plac manewrowy może zostać zamknięty już nawet od 1 stycznia 2023. Dziś wiemy, że będzie to jednak kilka miesięcy później.

- Z placu manewrowego korzystać będziemy jeszcze tylko w pierwszym półroczu. Być może tylko do początku maja, może do czerwca. Wszystko zależy od tego, kiedy teren będzie chciał przejąć potencjalny nabywca - mówi K. Częstochowski. Dodaje, że do samej transakcji sprzedaży jeszcze nie doszło.