Aż 19 przypadków w regionie. Takich statystyk nie było od maja. Wskaźniki zakażeń |16 WRZEŚNIA

W czwartek 16 września w Lubuskiem potwierdzono aż 19 nowych przypadków koronawirusa. To liczba, której nie notowano od końca maja! Po raz ostatni więcej przypadków - dokładnie: 35 - było odnotowanych 27 maja, gdy byliśmy w trakcie opadania trzeciej fali pandemii.

Potwierdzone w czwartek przypadki były w: Zielonej Górze (5 zakażeń), powiecie świebodzińskim (4 zakażenia), powiecie słubickim (3 zakażenia), powiecie gorzowskim i zielonogórskim (po 2 zakażenia) oraz w powiecie słubickim, żarskim i w Gorzowie (po 1 zakażeniu).

W związku ze sporym wzrostem liczby przypadków, w górę musiał pójść też wskaźnik zakażeń. Aktualnie wynosi on 0,82 os. na 100 tys. mieszkańców. Nie jest to jednak najwyższa średnia w ostatnich tygodniach, w trakcie których notowane są wyraźne wzrosty liczby przypadków koronawirusa.

Bez zmian pozostaje sytuacja w lubuskich szpitalach. W dalszym ciągu zajętych jest 14 łóżek „covidowych”, a do respiratora podłączona jest jedna osoba.

Jeśli chodzi o sytuację pandemiczną w całej Polsce, to w czwartek potwierdzono 722 przypadki koronawirusa, poinformowano też o 10 zgonach związanych z COVID-19.