Aż miło było patrzeć na grę AZS AJP Gorzów. Choć to był pierwszy mecz w tym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet

- Macie zespół na finał - tuż po zakończonym we wtorek w hali AJP przy ul. Chopina meczu ze Ślęzą Wrocław można było słyszeć nawet takie głosy. I te padały nie tylko z ust ekipy z Dolnego Śląska.

Oczywiście, każdy chyba w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że to była dopiero inauguracja tegorocznej kampanii w Energa Basket Lidze Kobiet, niemniej zwycięstwo 83:62, i to w aż takim efektownym stylu chcąc nie chcą musi działać na wyobraźnie jeśli nie wszystkich, to wielu. Inną kwestią jest to, że żółto-czerwone zaprezentowały się bez dwóch podstawowych zawodniczek, co z pewnością miało wpływ na przebieg tej rywalizacji. Ale sam trener koszykarek Ślęzy w ogóle nie zwracał na to uwagi na konferencji prasowej.