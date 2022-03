Azorki w Gorzowie przygarnęły psiaki z Ukrainy. Może zechcesz je zaadoptować? Te psiaki potrzebują schronienia i miłości

- Psiaki z Ukrainy powoli dochodzą do siebie po długiej i ciężkiej podróży. Czują się u nas coraz lepiej, a my dajemy im czas na to, aby się otworzyły. Poznajemy się nawzajem. Już teraz wiemy, że trafiły nam się naprawdę przekochane psiaki. Są cudowne i bardzo pragną kontaktu z człowiekiem - czytam na profilu Azorków.