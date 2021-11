AZS AJP Gorzów gra w niedzielę z AZS-em Politechniką Poznań. Byłby zdecydowanym faworytem, ale...

Przed sezonem nasze akademiczki byłyby zdecydowanym faworytem, ale po siedmiu seriach gier brązowe medalistki mistrzostw Polski mają trzy wygrane i cztery porażki. Z drugiej strony poznanianki też celowały w play offy rozgrywek, a na razie są ostatnie w tabeli, z tylko jednym triumfem na koncie.

Jednak mówi nam Liliana Banaszak z AZS Politechnika, styl jest lepszy od wyników. – Nie gramy złych spotkań, jednak niestety brakuje nam dobrych końcówek – przyznaje reprezentantka Polski. – Z Gorzowem nigdy nie gra się łatwego spotkania, lecz gdy zagramy zespołowo i wyjdziemy na 100-procentowym skupieniu. Jeśli nie będziemy popełniać zbyt dużej liczby błędów, jak w poprzednich meczach, wtedy wynik końcowy może być korzystny dla nas.

Ostatnio Lubuszanki przegrały w Bydgoszczy z Basketem-25 Bydgoszcz, a ekipa ze stolicy Wielkopolski pauzowała. Czy to może mieć wpływ na niedzielne starcie? Zwłaszcza że nasze panie wrócą z Białorusi do Gorzowa dopiero w piątek. – Fakt, jesteśmy w ciągłych treningach, spragnione gry i to może być dla nas korzyść. Z drugiej strony, Gorzów jest cały czas w grze i to tez może być z korzyścią dla niego. Trudno ocenić, co jest lepsze – zastanawia się poznanianka.