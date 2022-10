AZS AJP Gorzów nareszcie przerwały tę złą serię i pokonał w Lublinie AZS UMCS w Energa Basket Lidze Kobiet

Przez pierwsze 20 min gorzowianki straciły aż 43 punkty, a zdobyły o sześć mniej. Był efekt głównie lepszej skuteczności z gry (48 do 35 proc.), zbiórek (27 do 17) czy asyst (10 do 6) lublinianek. Te przez dwie kwarty pozwoliły duetowi Alanna Smith i Tilbe Senyurek rzucił jedynie pięć „oczek”, z czego ta ostatnia ani razu nie trafiła piłką do kosza… Biorąc pod uwagę starcie z wrocławiankami – niepojęte, bo tam obie miały po 40 min 27 punktów na koncie. Ekipa trenera Krzysztofa Szewczyka podwajała strefę podkoszową, zostawiając miejsce dla naszych akademiczek na obwodzie. Te tych okazji nie wykorzystywały do końca, bo trafiły sześć razy na dwadzieścia jeden prób (!). Z drugiej strony, AZS UMCS nie prowadziły więcej niż sześcioma punktami. Tak było w 2 min (6:0), tak było też w 5 min (14:8), w 8 min (20:14) czy w 18 min (41:35) oraz na koniec tej ćwiartki. Jednak za każdym razem nasze nie myliły się zza łuku w ważnych momentach, jak Zoe Waoux na początku, czy później Wiktoria Keller. A i bywało też tak, jak w jej połowie, gdy Lindsay Allen po wejściu pod kosz doprowadziła do remisu po 27. Niemniej akurat amerykańska rozgrywająca była w sobotę na bakier z celnością. Co innego jej rodaczka z Lublina Natasha Mack. Środkowa zdobyła 16 punktów i miała dziewięć zbiórek. To głównie dzięki niej „Pszczółki” prowadziły.