AZS AJP Gorzów nie dość, że wygrał, to jeszcze dobrze zagrał w Berlinie z Albą w pierwszych przedsezonowych sparingach

Oto jak punktowały nasze: Wadoux 26 (7 as.), Horvat 16 (8 zb.), Keller 12 (8 as.), Şenyürek 10 (11 zb.), Matkowska 5, Bazan 4, Michniewicz 3, Śmiałek 2, Allen 0 oraz Wadoux 23, Şenyürek 18 (10 zb,), Horvat 13 (10 zb,), Bazan 9, Śmiałek 3, Matkowska 2, Michniewicz 0, Keller 0.

Tym samym pierwszy raz w barwach gorzowskiego klubu zagrały Zoe Wadoux, australijska skrzydłowa z chorwackim obywatelstwem Chantel Horvat, podkoszowa Tilbe Şenyürek z Turcji, Julia Bazan i Lindsay Allen, choć akurat Amerykanka wystąpiła jedynie przez około dwie minuty pierwszego meczu i opuściła plac gry z kontuzją, to jest najprawdopodobniej naciągniętym mięśniem dwugłowym. W składzie akademiczek zabrakło też Dominiki Fiszer (Owczarzak), która w tym czasie, i to z powodzeniem, rywalizowała w mistrzostwach Europy w koszykówce 3x3. W kadrze brakowało także australijskiej podkoszowej Allana Smith, która za to zmaga się z urazem ucha i na razie przebywa w Australii.