AZS AJP Gorzów "przepchał" mecz z Energą Toruń i odniósł 11. zwycięstwo w rzędu w tym sezonie

Przed tym meczem sztab szkoleniowy PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów zapowiadał, że to może być spotkanie-pułapka. Dlaczego? Zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego mogły odczuwać zmęczenie po środowym starciu w EuroCup Women z Piestanske Cajky (z tymże torunianki też grały w środę i przegrały w zaległym meczu w Poznaniu 75:82). Dwa, że to potyczka z „Katarzynkami” była ostatnią przed przerwą w rozgrywkach ligowych na pojedynki międzypaństwowe reprezentacji Polski z kadrą Słowenii i Albanii (tak na marginesie, to żadna z gorzowianek nie została powołana na te eliminacje do EuroBasketu). To także mogło zdekoncentrować podopieczne Maciejewskiego.

Co więcej, same torunianki nie są tak słabą ekipą, na jaką wskazuje ich lokata w tabeli. Wystarczyło przytoczyć statystyki strzeleckie amerykańskiej rozgrywającej Alexis Jones, by wiedzieć, że jest to drugi shooter w EBLK. A jej rodaczka Marte Grays przewodzi w klasyfikacji na najwięcej przechwytów. Gdy dołączymy do tego doświadczoną Angelikę Stankiewicz czy charyzmatycznego szkoleniowca Elmedina Omamicia, to do rywalizacji z teamem z grodu Kopernika faktycznie trzeba było w pełni skoncentrowanym. Ale tak nie było.