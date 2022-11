AZS AJP Gorzów wygrał mecz o pierwszą lokatę w grupie EuroCup Women. Łatwiej, niż można było sądzić

W każdym razie te w tej części gry nie były wstanie powstrzymać rozpędzonej Alanny Smith. Przykład? Przy stanie 18:6 australijska silna skrzydłowa najpierw zebrała piłkę w ataku, a następnie sama przekozłowała przez całe boisko, i choć nie trafiła za pierwszym razem, to skutecznie dobiła.

Początek mecz zdecydowanie należał do gorzowianek. Po 5 min było 14:4, a po kolejnych - 29:14, choć akurat w końcówce pierwszej kwarty Słowaczki zdobyły większość punktów.

Po przerwie AZS AJP Gorzów utrzymał przewagę

W drugiej ćwiartce Cajky poprawiły te dwie pierwsze statystyki, a do tego wzmocniły ob-ronę. I przy takiej twardej defensywie wyłączona z gry została Smith, a strata do Polek została zniwelowana do czterech „oczek” w 16 min. Ale tym razem ostatnie minuty były dla nas, po efektownych decyzjach i zagraniach Lindsay Allen. Swoje zrobiła też w tej połówce Tilbe Senyurek.