AZS AJP Gorzów zaczyna na Słowacji. A gdzie skończy? Oby jak najdalej w EuroCup Women

EuroCup Women to międzyklubowe rozgrywki, utworzone z inijatywy FIBA_Europe (czyli Międzynarodowej Federacji Koszykówki) w 2002 r., jako kontynuacja Pucharu Ronchetti. Startują w nich czołowe ekipy z rodzimych lig, które nie awansowały do Euroligi.

W tym sezonie InwestInTheWest Enei Gorzów - bo pod taką nazwą gorzowianki występują w Pucharze Europy Kobiet - zmierzą się z tureckim Galasataray SK Stambuł, Slavią Bańska Bystrzyca ze Słowacki, które w preeliminacjach pokonała grecki AC Eleftheria Moschatou, oraz wspomnianą właśnie Piestanske Cajky.

- Trafiliśmy do bardzo ciekawej grupy i zagramy z taką marką jak Galatasaray SK. Na razie na te pięć edycji, które rozegraliśmy z w ostatnich latach, trzy razy wyszliśmy z grupy. W tym sezonie to jest też nasz cel, by wyjść z grupy i walczyć w fazie play off. W zeszłym roku wiadomo jaka była sytuacja ze zdrowiem i kontuzjami [akademiczki nie mogły zagrać w pełnym zestawieniu, co było głównym powodem tego, że AZS nie wyszedł z grupy - przyp. red.]. W tym sezonie oby było to zdrowie, a wtedy grając w pełnym składzie w każdym meczu, myślę, że uda nam się wyjść z tej grupy. Pierwsze starcie z słowackimi Piestanske Cajky zapowiada się bardzo ciekawie - mówił Michał Kugler, cytowany przez oficjalną stronę www AZS-u AJP.