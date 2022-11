AZS AJP Gorzów zagrał tak w Bańskiej Bystrzycy, że wręcz zmiótł z parkietu Slavię w EuroCup Women

Już pierwsza kwarta pokazała, że gorzowianki bardziej będą zmęczone kilkugodzinną jazdą autobusem na Słowację, niż samym spotkaniem z trzecią aktualnie drużyną tamtejszych rozgrywek ligowych. Akademiczki na tle naszych południowych sąsiadów wyglądały o co najmniej jedną klasę rozgrywkową lepiej. Słowacki zespół w pierwszych dwudziestu pięciu minutach bardziej przypominał najsłabszy team Energa Basket Ligi Kobiet MKS Pruszków, którego AZS ma podejmować w niedzielę o 18.00 w hali AJP, niż ekipę, która powinna rywalizować w europejskim pucharze. Sztab AZS-u AJP zakładał, że Slavia będzie prezentować się znacznie korzystnie niż przedsezonowym sparingu w czeskim Trutnovie, w którym została rozgromiona przez nasze panie, ale nic takiego nie miało miejsce.

Celem zawodniczek trenera Dariusza Maciejewskiego było jak najszybsze wypracowanie bardzo wysokiej przewagi, tak by wraz z kolejnymi upływającymi minutami można było przećwiczyć nowe zagrywki i utrwalić te stare oraz dać możliwość dłuższego przebywania na parkiecie tym koszykarkom, które do tego meczu występowały na boisku mniej minut niż by mogły. Przede wszystkim w ostatniej kwarcie, bo tak rozgrywa takie mecze Maciejewski. I ta robota była wykonywana przez nasze od początku. Słowaczki pierwsze punkty zdobyły dopiero w 5 min przy stanie 0:12 (wywołując niesamowitą eurofię u rezerwowych), a na ostatnie trzy Maciejewski już mógł desygnować do gry Julię Bazan, Karolinę Matkowską czy Chantel Horvat. Trzeci raz z rzędu opiekun AZS-u nie skorzystał z usług kapitan Dominiki Fiszer, bo rozgrywającej nie było. Problemy osobiste to oficjalny powód tej absencji, ale kibice z Chopina coraz bardziej niepokoją się tą nieobecnością…