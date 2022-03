AZS AJP Gorzów zagrzał dobrze, więc wygrał wysoko mecz ze Ślęzą Wrocław. Ale ta była mocno osłabiona

Nasze panie przystępowały do potyczki z wrocławianki ze świadomością, że zwycięstwo da im czwartą lokatę po zasadniczej rundzie i rywalizację w play offach, nomen omen z podopiecznymi Arkadiusza Rusina, rozpoczną w Gorzowie. Po tym, jak bydgoszczanki z_Basketu-25 straciły w piątek punkty, to akademiczki mogły nawet to wczorajsze spotkanie przegrać, chociaż nie więcej niż jedenastoma „oczkami”. Taką bowiem różnicą AZS pokonał Ślęzę w pierwszym pojedynku.

Ale po pierwszej połowie to PolskaStrefaInwestycji Enea miała przewagę tych jedenastu punktów. Główna w tym zasługa bardzo dobrej gry naszych pań w ataku, a przede wszystkim ponad 50-procentowej skuteczności w rzutach za jeden, dwa czy trzy. Zwłaszcza celność w tej ostatniej statystyce - piłka sześć razy na dziesięć oddanych rzutów wpadała do kosza - była godna zauważenia. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, jak to wyglądało przeciw BC Polkowice w poprzednim tygodniu. Z drugiej strony, wrocławianki to jednak nie pomarańczowe.