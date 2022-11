AZS AJP Gorzów zamierza stawić czoło renomowanemu Galasataray Stambuł. Czeka nas święto basketu!

Zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego czterokrotnie wygrywały w Energa Basket Lidze Kobiet (w tym z aktualnymi medalistkami mistrzostw Polski, a więc Pszczółką Polski Cukier, VBW Arką Gdynia i BC Polkowice) oraz pokonały w pierwszej kolejce EuroCup Women Piestanske Cajky na Słowacji.

W każdym z tych spotkań rozstrzygnięcia zapadały w ostatnich sekundach. Z jednej strony można powiedzieć, że skoro akademiczki aż cztery razy z silnymi drużynami przechylały szalę zwycięstwa na swoją stronę w końcówkach, to nie może być w tym przypadku. Ba - czterokrotnie nasze panie w tych starciach odrabiały straty kilkunastu punktów i to też nie może być fart. Z drugiej strony, każda z tych potyczek mogła skończyć się porażką, zwłaszcza pojedynek z polkowiczankami, gdy oba zespoły przez kilka minut nie mogły trafić do kosza. Świadczy to jedynie o tym, jak cienka jest granica między triumfem a przegraną i jak doping kibiców w hali AJP przy ul. Chopina może poprowadzić podopieczne Maciejewskiego do sukcesu. Takim też z pewnością będzie ogranie Turczynek, które w pierwszej serii gier rozgromiły Słowaczki ze Slavii Bańska Bystrzyca 94:52.