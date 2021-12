AZS AJP powalczy z BC Polkowice, więc emocji w Energa Basket Lidze Kobiet powinno być co nie miara

Fakt faktem - w sobotę o godz. 18.00 w hali AJP przy ul. Chopina może być trochę inaczej, bo trwa protest klubu kibica AZS, który od lat dopingował nasze zawodniczki. Ten domaga się zwolnienia przez zarząd klubu trenera gorzowianek Dariusza Maciejewskiego, głównie ze względu na nie najlepsze wyniki AZS AJP w tym roku.

Ale już młode koszykarki, które w starciu EuroCup Women z tureckim CBK Mershin Yenisehir zajęły na trybunach tradycyjne miejsce tych najbardziej fanatycznych sympatyków akademiczek, pokazały, że może nie tyle mogą zastąpić w prowadzeniu dopingu tych fanów, co potrafią skutecznie zagrzać nasze panie do boju. A taki zgiełk wywołany przez publiczność (choć w ograniczonej liczbie, bo z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych widzów będzie mogło być trochę mniej) z całą pewnością przyda się gospodyniom, bo czeka je być może najtrudniejsza konfrontacja w tej kampanii. W końcu dawne CCC Polkowice jest wyżej, bo na trzecim, a nie piątym jak my miejscu w tabeli, i przegrało dwa mecze, a nie cztery, na osiem rozegranych. Do tego w Pucharze Europy, w odróżnieniu od nas, awansowało do dalszej rundy.