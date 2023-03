Azylobusik już w gorzowskim schronisku! Będzie pomagał ratować zwierzęta

Potrzebne było auto, które sprawdzi się w każdej trudnej sytuacji i pomoże opiekunom zwierząt dotrzeć tam, gdzie ich pomoc jest niezbędna. Ale zakup takiego pojazdu to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, a schronisko takich pieniędzy nie miało. W zebraniu odpowiedniej kwoty pomóc miała internetowa zbiórka, która ruszyła na początku roku. Jej wynik przerósł najśmielsze oczekiwania opiekunów zwierząt!

Kiedy na początku stycznia zakładaliśmy zbiórkę, tak naprawdę nie wierzyliśmy do końca, że się uda. Wiadomo, inflacja i ciężkie czasy, a kwota do zebrania była naprawdę spora. Daliśmy sobie czas do końca lipca. Ale zaskoczyliście nas i już pod koniec lutego zbiórka była pełna. Każda wpłacona złotówka miała ogromną wartość. I to nie tylko materialną. Każda kolejna wpłata dodawała nam skrzydeł i zaczęliśmy wierzyć, że się uda. Niby złotówka to nie jest dużo, ale każda taka wpłacona złotówka pokazywała, że kolejna osoba jest z nami, że nam sprzyja i trzyma za nas kciuki. Nawet nie wiecie, jak wiele to dla nas znaczy i jak bardzo jest to dla nas ważne! - tak na swoim profilu w mediach społecznościowych opiekunowie zwierząt podziękowali wszystkim, kórzy wsparli zbiórkę.