Banery na furgonetce antyaborcyjnej zamalowane. „To było konieczne” - mówił autor akcji

- Niezależnie od mojego poglądu na kwestię aborcji, takie zdjęcia nie powinny być wystawiane na widok publiczny. A zwłaszcza pod szpitalem – mówi Stanisław Czerczak. To gorzowianin, który na co dzień walczy z mową nienawiści. Jest założycielem fundacji Codex, która przeciwdziała szeroko pojętym rasizmem i radykalizm politycznym.

O swojej akcji Czerczak napisał na Facebooku „Jeśli organy państwa do tego powołane nie reagują na bezprawie, to sprawy w swoje ręce musi wziąć zwykły obywatel. Zamalowanie baneru wywołującego zgorszenie publiczne było więc konieczne. Wszystko pod czujnym okiem zaprzyjaźnionego adwokata” – napisał.

- Przedstawianie takich zdjęć to sianie zgorszenia. To jest wykroczenie – mówi mecenas Jerzy Synowiec, „zaprzyjaźniony adwokat”. Nie wyklucza, że przyjdzie mu bronić Czerczaka, jeśli właściciel furgonetki podałby gorzowianina do sądu.

Pod postem Czerczaka autorzy zdecydowanej większości komentarzy wyrażają poparcie dla jego akcji.