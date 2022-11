Bankom żywności coraz trudniej pomagać. Organizują świąteczną zbiórkę i liczą na wsparcie

Święta godne, a nie głodne

Aby pomóc wystarczy tylko wziąć udział w świątecznej zbiórce żywności. Ta odbędzie się w najbliższy piątek oraz w sobotę i zostanie przeprowadzona również na terenie województwa lubuskiego. W tym roku po dłuższej pandemicznej przerwie do akcji włączą się wolontariusze. Będą zachęcać klientów do kupienia choćby jednego produktu więcej i włożenia go do koszy ustawionych w kilkudziesięciu sklepach w regionie.