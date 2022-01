Bardzo pewny triumf AZS-u AJP Gorzów, ale to trener Zagłębia Sosnowiec był bardziej zadowolony od naszego

Dla CTL Zagłębie Sosnowiec sobotni mecz w hali AJP przy ul. Chopina był... pierwszym w tym roku. A to z tego względu, że dwa inne, z VBW Arka Gdynia oraz SKK Polonia Warszawa zostały odwołane z powodu zakażenia koronawirusem przez zawodniczki tych klubów. Tym samym sosnowiczanki ostatnie spotkanie rozegrały pod koniec 2021 r., kiedy uległy w Sosnowcu BC Polkowice 70:96. Z zastrzeżeniem, że do tamtej kolejki Energa Basket Ligi Kobiet koszykarki hiszpańskiego trenera Jorge Aragonesa odniosły cztery zwycięstwa z rzędu. Sam ten fakt sprawiał, że PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów musiała przystąpić do tego starcia XVI kolejki Energa Basket Liga Kobiet należycie skoncentrowana. Tym bardziej, że naprzeciw niej miały stanąć najlepsze strzelczynie rozgrywek, czyli rozgrywająca z USA Jessica January oraz serbska silna skrzydłowa Nina Bogicevic. A to nie jedyne przecież podopieczne Aragonesa, na których warto było skupić swoją uwagę.