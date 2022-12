Barka "Królowa Jadwiga" za kilkanaście dni odpłynie z bulwaru nad Wartą!

Barka „Królowa Jadwiga” to część gorzowskiego nadwarciańskiego krajobrazu. Nic dziwnego. Przy bulwarze od strony LOK-u zacumowana jest od 2014 r. Przez ponad osiem lat działał w niej lokal gastronomiczny. Półtora miesiąca temu, 31 października, został on jednak zamknięty. Wcześniej barka została nawet wystawiona na sprzedaż. A że do tej pory nie znalazł się żaden chętny, właściciele zmuszeni są do odstawienia jej do portu.

- Barka z bulwaru odpłynie pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Dokładna data zostanie ustalona za kilka dni, bo zgrać się musi kilka czynników. Do Gorzowa musi przyjechać kapitan Magda Sierocka, która odprowadzi barkę do portu. Poza tym stan Warty musi umożliwić przepłynięcie - mówi nam pani Jadwiga Kanecka, która wraz z mężem jest właścicielem barki. - Została ona zbudowana w latach 60. My ją kupiliśmy w 2013 r. za 300 tys. zł. Przez rok nią pływaliśmy, a później zacumowaliśmy w Gorzowie - wspomina gorzowianka.