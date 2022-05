Bartek Zmarzlik ma niezwykły rower. Nie ma drugiego takiego na świecie

Jest w złoto-czarnych barwach, służy do przejażdżek przełajowych. Taki jest rower Bartosza Zmarzlika, dwukrotnego indywidualnego mistrza świata na żużlu.

- To rower przełajowy. Najczęściej używam go zimą, na treningach. Jest ze mną od 2019 roku. Dostałem go po pierwszym tytule mistrza świata - mówi nam Bartosz Zmarzlik, kapitan Stali Gorzów i najlepszy żużlowiec globu w latach 2020-2021.

Jedną z pasji Bartosza Zmarzlika są rowery. I choćby właśnie dlatego dwukrotny mistrz świata zachęca innych gorzowian do tego, by przyłączyli się do akcji Rowerowa Stolica Polski. Gorzów, którego Zmarzlik jest ambasadorem, bierze w niej udział po raz czwarty. Rowerowa Stolica Polski to zabawa, w której wygrywa to z miast, które - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - wykręci najwięcej kilometrów. W tym roku akcja została zaplanowana na 1-30 czerwca. Co za design!

Rower Bartosza Zmarzlika jest jedyny w swoim rodzaju. Poza charakterystycznym logo „95”, czyli numerem startowym 27-latka, złoto-czarny Giant ma złote gwiazdki na kierownicy, a na ramie - nazwisko właściciela, napis Speedway World Champion oraz dwie gwiazdki oznaczające dwa tytuły.