Bartek Zmarzlik... wziął kozaki mamy, by jeździć na żużlu

- Bartek jest właśnie na „uniwersytecie” żużla. Magisterkę to już dawno zrobił. Pytanie tylko, kiedy zrobi doktorat – zastanawiał się siedem lat temu Stanisław Chomski, trener żużlowców Stali Gorzów. Mówił nam to tuż po tym, gdy Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata juniorów.

Do „żużlowej szkoły” Zmarzlik poszedł w wieku… siedmiu lat. 1 września 2002 r. miał swój pierwszy trening. Co ciekawe, wcześniej nigdy nie był na zawodach żużlowych! Do uprawiania tej dyscypliny sportu zachęcił go do tego pokaz mini żlużlowców z Wawrowa, który był w Barlinku. A gdy tylko wkręcił się do tego sportu, pod choinką znalazł… kevlar.