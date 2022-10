Bartosz Zmarzlik mieszka niedaleko Gorzowa. Tak wygląda jego dom i ogród

Ogromny ogród, to już oczko w głowie samego B. Zmarzlika. Gdy ma czas, zajmuje się rabatami, karmi kaczki. - W ogrodzie jest jedno z naszych, moim i Sandry, ulubionych miejsc. To jest nasz stawik. Stworzył go mój dziadziuś. Bo też dzięki niemu oraz rodzicom mam tutaj swoje miejsce i swój azyl - mówi Bartosz Zmarzlik.

Mistrz przyznaje, że nie wyobraża sobie mieszkania w innym miejscu. Tu, jak mówi, ma słońce, drzewa jezioro. Nic więcej nie potrzebuje. A gdy chce iść na trening, to wsiada na motor lub rower i już może go rozpoczynać. A i do miasta, jeśli coś z niego potrzebuje, ma blisko.