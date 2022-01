"Bartosz Zmarzlik nie powinien być w 20.", czyli opinia i zdjęcia po gali mistrzów sportu na Najlepszego Sportowca Roku w Polsce

Nie milkną echa gali mistrzów sportu w Warszawie. Jak na zabawę, to ten rozgłos jest chyba zbyt duży. Zabawę, bo sam tak traktuje plebiscyty. Też takie, jak ten 87. „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2021 - pisze Alan Rogalski, dziennikarz "Gazety Lubuskiej".

A skoro tak do niego podchodzę, to się nim nadmiernie nie emocjonuję. Bo czym się ekscytować, jeśli masz świadomość, że wyboru tego, niech będzie najlepszego, dokonują kibice? I ci fani mogą podejmować decyzje na postawie przeróżnych kryteriów. Sympatycy danego zawodnika nie muszą brać pod uwagę jego osiągnięć, w odróżnieniu od kapituły, której członkowie, tak się przyjęło, powinni znać się na sporcie. Zaś kibice mogą zwracać uwagę, na co im się podoba. Po prostu, jak chcą zagłosować na Roberta Lewandowskiego czy Bartosza Zmarzlika, bo to o nich najbardziej się rozchodzi, to robią to. Jeśli nie lubią Anity Włodarczyk, to oddadzą na nią mniej głosów i tyle. Ogranicza ich tylko grupa, którą wyłonili dla nich dziennikarze PS.

Gdybym głosował jako kibic, to oddałbym swój głos na Lewandowskiego. Gdybym był ekspertem, wahałbym się między Lewandowskim a Włodarczyk. Ale i jako fachowiec nie do końca wiedziałbym, jakich użyć argumentów, by przekonać innych, skoro rzut młotem nie jest nawet dyscypliną jak piłka nożna, a jedynie jedną z konkurencji w lekkiej atletyce. Pomijam, że to sport indywidualny. Jednak z pewnością nie wytypowałbym w roku olimpijskim Zmarzlika do pierwszej trójki. Medal, zwłaszcza złoty, zdobyty na imprezie odbywającej się nawet co pięć lat, jest znacznie cenniejszy. I o wiele trudniej jest trafić z formą na jedno wydarzenie niż utrzymać dyspozycję przez większość sezonu, choć pewnie można to podważać. W każdym razie, wydaje mi się, że sam żużlowiec Stali Gorzów świetnie rozumie swoją sytuację, czemu dał wyraz w swoich wypowiedziach.

Niemniej nie popadam też ze skrajności w skrajność. Jak Paweł Fajdek, który przyznał, że wicemistrz globu na żużlu nie powinien trafić nawet do dwudziestki kandydatów. 2021 obfitował w sukcesy polskich zawodników, ale nie w aż takiej skali. Nie przesadzajmy też z tym, że należałoby zmienić nazwę najbardziej prestiżowego plebiscytu sportowego w Polsce na „najpopularniejszego”. Bo przecież najlepszy może być też najpopularniejszym. Choć akurat nad zmianą systemu głosowania warto byłoby się pochylić - po to, by faktycznie popularność nie była ponad innymi aspektami. Jestem za, bo jeśli tego się nie dokona, to nie zmieni się nic w kwestii zabawy.