Bartosz Zmarzlik pojedzie w lidze już 200. raz!

Ligowe statystyki dotyczące Bartosza Zmarzlika są wprost imponujące. 27-latek wystartował bowiem do tej pory w 984 biegach, w których zdobył 2132 punkty. To daje mu średnią - ze wszystkich dotychczasowych występów - na poziomie 2,167 pkt./bieg. Średnia na jeden mecz też jest wysoka. To 10,77 pkt.!

Bartosz Zmarzlik do tej pory aż 513 razy kończył wyścigi ligowe na pierwszym miejscu. To oznacza, że wygrał 52,1 proc. biegów, w których wystartował.

Bez choćby jednego punktu dwukrotny mistrz świata przyjechał w 106 biegach (to zaledwie 10,8 proc. wszystkich jego wyścigów). Dodajmy jednak, że w ponad połowie przypadków było to jednak w pierwszych trzech sezonach startów.