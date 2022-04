Bartosz Zmarzlik pokonał kolejną legendę Stali Gorzów! Teraz goni Edwarda Jancarza

[alewy][/alewy]27-letni Bartosz Zmarzlik w żółto-niebieskich barwach zdobył już więcej punktów niż Piotr Paluch, który z plastronem Stali jeździł do 37. roku życia. Doszło do tego w trakcie meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Motorem Lublin, który rozgrywany był w piątek 8 kwietnia na stadionie im. Edwarda Jancarza (tu zobaczysz przebieg spotkania: Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin |RELACJA LIVE).

Po ubiegłorocznym sezonie, a przed piątkowym pojedynkiem, w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Stali Gorzów prowadził Piotr Świst (2927 pkt).przed Jerzym Rembasem (2646 pkt.), Edwardem Jancarzem (2278,5 pkt.) i Piotrem Paluchem (2034 pkt.). Do Palucha, który aktualnie jest trenerem gorzowskim młodzieżowców, Zmarzlik miał trzy punkty straty.

Dwukrotny mistrz świata odrobił je już w pierwszym swoim biegu piątkowego meczu. W kolejnym swoim starcie z powodu defektu przyjechał do mety na ostatniej pozycji. Gdy jednak w biegu VIII przyjechał za plecami Mateusza Bartkowiaka i zdobył dwa "oczka", przegonił jedną z legend gorzowskiego klubu.