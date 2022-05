Bartosz Zmarzlik poprowadzi Gorzów do tytułu Rowerowej Stolicy Polski?

Zmarzlik też kręci kółka

W obu lubuskich stolicach do tego, by wsiąść na rower, zachęcają żużlowcy lubuskich klubów.

- My, jako Gorzów, nie będziemy chcieli być gorsi - mówi z kolei Bartosz Zmarzlik, dwukrotny indywidualny mistrz świata. - Rower to nie tylko trening, to też fajnie spędzony czas - dodaje kapitan Stali Gorzów. Na jeżdżenie rowerem najwięcej czasu ma przed i po sezonie żużlowym. W ciągu roku pokonuje dystans 5-6 tys. km. Jego „życiówka”? - 145 km i 2,5 km w pionie - mówi Zmarzlik.

- Rower to ruch, sport i zdrowie. I to jest najważniejsze. A jeśli przyjemne możemy połączyć z pożytecznym, to kręćmy te kółka. A nuż uda się być w czubie - mówi Piotr Protasiewicz, zawodnik Falubazu Zielona Góra.