Bartosz Zmarzlik powiększył przewagę w Grand Prix. Był drugi w Cardiff

To były jedne z dłuższych zawodów w cyklu Grand Prix w historii i najdłuższe w tym roku. Wszystko przez sprawiający spore kłopoty tymczasowy tor ułożony w Millennium Stadium w walijskim Cardiff. Sprawił on, że turniej o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii trwał ponad trzy i pół godziny. A im bliżej było końca turnieju, tym przerwy na równanie toru były coraz dłuższe.

Na takim torze najlepiej poradził sobie reprezentant gospodarzy Daniel Bewley. Brytyjczyk nie tylko wygrał rundę zasadniczą, ale też bez problemu wygrał bieg finałowy, zapewniając sobie tym samym pierwsze zwycięstwo w turnieju w karierze.

Udanie zawody zakończył kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów - Bartosz Zmarzlik. W finale był drugi. A ponieważ dopiero czwarte miejsce zajął Leon Madsen - jego najbliższy rywal w klasyfikacji generalnej, to Zmarzlik powiększył nad nim przewagę do 22 punktów.

Trzecie miejsce w turnieju zajął Patryk Dudek, który tym samum awansował w „generalce” także na trzecią lokatę.

Kolejna runda Grand Prix została zaplanowana na 27 sierpnia we Wrocławiu.