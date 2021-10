Bartosz Zmarzlik sporo stracił w wyścigu po tytuł mistrza świata na żużlu. Zajął piąte miejsce w Toruniu

Największy rywal Bartosza Zmarzlika w wyścigu o tytuł mistrza świata – Artiom Łaguta – nie zawiódł, wykorzystał potknięcie gorzowianina i po raz pierwszy w swojej karierze wygrał turniej Grand Prix na toruńskiej MotoArenie. Rosjanin przed zawodami był liderem klasyfikacji generalnej, ale miał tylko jeden punkt przewagi nad polskim mistrzem świata. Przed ostatnim starciem w cyklu powiększył prowadzenie do dziewięciu „oczek”. Jak do tego doszło?

W półfinale motocykle rywali były zdecydowanie szybsze

Artiom Łaguta zdecydowanie pewniej czuł się na toruńskim torze niż Bartosz Zmarzlik. W turnieju zasadniczym zdobył wprawdzie tylko jeden punkt więcej od lidera Stali Gorzów, ale jego jazda była mniej „szarpana”, a zwycięstwa bardziej przekonywujące. Bartosz Zmarzlik przez całe zawody wyraźnie „walczył” ze swoim sprzętem. Ścigał się na trzech motocyklach, zmian dokonywał po trzecim i czwartym swoim starcie. Dwukrotny mistrz świata z ostatnich dwóch sezonów dość pewnie jednak wjechał do półfinału, ale w nim zdecydowanie spóźnił start. Jego motocykl był wyraźnie wolniejszy od tych, które dosiadali rywale. Bartosz Zmarzlik zdołał pokonać jedynie Australijczyka Maksa Fricke’a i dopiero po raz trzeci w tym sezonie nie awansował do finału turnieju Grand Prix. Wcześniej zdarzyło mu się to jedynie w dwóch pierwszych zawodach w Pradze.