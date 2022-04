Bartosz Zmarzlik trenował na zgrupowaniu żużlowej reprezentacji Polski

W Bydgoszczy oprócz treningów na torze, żużlowców czekało wiele aktywności, które pozwoliły zbudować atmosferę w narodowej drużynie. Reprezentanci Polski w swoim kalendarzu na sezon 2022 mają wiele wydarzeń indywidualnych i drużynowych. Najważniejszym będzie FIM Speedway of Nations. Gospodarzem czterodniowego turnieju, zaplanowanego na 27-30 lipca, będzie duńskie Esbjerg.

W sobotę 2 kwietnia Bartosz Zmarzlik na toruńskiej MotoArenie tracił swoje pierwsze punkty w tym sezonie, ale i tak nie przeszkodziło mu to w sięgnięciu po triumf w Indywidualnych Międzynarodowych…

- Patrzę całościowo na kalendarz. Do Speedway of Nations jeszcze daleka droga. Na razie skupialiśmy się na innych rzeczach. Jesteśmy po zimie, która dużo zmienia w sprzęcie, w przygotowaniach. Chcieliśmy wyciągnąć z niej wnioski – powiedział Rafał Dobrucki, selekcjoner reprezentacji Polski. - Zawodnicy są po pierwszych jazdach, trenują i mają już pewne przemyślenia. Takie spotkania służą wymianie doświadczeń. Testowaliśmy system telemetrii, który miał dać twarde dane dotyczące treningów i wyciągnąć wnioski, czy zmiany idą w dobrą stronę. Zadań było wiele. Na pewno nie nudziliśmy się.

Zgrupowanie kadry to nie tylko treningi na torze. Przed żużlowcami było szereg obowiązków marketingowych oraz seminarium z Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Podsumowaniem miał być turniej par z udziałem reprezentantów Polski. Zawodnicy drogą losowania zostali połączeni w pięć duetów. Do ścigania jednak nie doszło. Nie pozwalał na to stan bydgoskiego toru po opadach deszczu.