Bartosz Zmarzlik z trzecim tytułem mistrza świata!

Po raz pierwszy w sezonie 2019. Po raz drugi w sezonie 2020. I teraz po raz trzeci. W sobotę 17 września Bartosz Zmarzlik po raz trzeci sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata. Zrobił to w trakcie przedostatniej rundy GP w szwedzkiej Malilli.

Przed szwedzką rundą Grand Prix Zmarzlik miał 20 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Leonem Madsenem. By zdobyć tytuł już w Skandynawii 27-latkowi z Kinic wystarczyło „tylko” zdobyć o jeden punkt więcej od Duńczyka.

Kapitan Stali zrobił to bez problemu. W rundzie zasadniczej zdobył 13 punktów i awansował półfinału. Podobnie jak Madsen. Duńczyk pojechał już w pierwszym półfinale i... zaliczył defekt motocykla, nie dojeżdżając do mety. To oznaczało, że Zmarzlik zdobędzie w Szwecji więcej punktów i tym samym 1 października, podczas turnieju w Toruniu, będzie mógł odebrać trzeci złoty krążek.