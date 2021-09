Bartosz Zmarzlik zdobywał "czwórki", więc Polska jest w finałach Speedway of Nations

Polska, Szwecja i Dania - reprezentacje tych trzech krajów zapewniły sobie w piątek awans do finałów Speedway of Nations. To zawody, które w kalendarzu światowego żużla od sezonu 2018 zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Startują w nich drużyny złożone z dwóch seniorów i jednego juniora, który musi wystartować w co najmniej jednym wyścigu. Nietypowa jest też punktacja w poszczególnych biegach. Zwycięzca każdej gonitwy zdobywa bowiem cztery punkty, za drugie miejsce przyznawane są trzy, a za trzecie - dwa oczka (czwarte miejsce oznacza brak zdobyczy punktowej).

Polacy wygrali każdy bieg

Reprezentacja Polski, której liderem był Bartosza Zmarzlik (Stal Gorzów), nie miała problemów z awansem. „Spacerku” jednak nie było.

Polacy zaczęli wyśmienicie. Już w pierwszym wyścigu zawodów w stosunku 7:2 (czyli „po staremu” 5:1) Zmarzlik i Dominik Kubera pokonali Amerykanów. Taki sam rezultat osiągnęli w kolejnym swoim biegu z Czechami.

Pierwsza indywidualna porażka przyszła w wyścigu IX, gdy Polacy rywalizowali z Duńczykami. Ze startu najszybciej wyjechał Mikkel Michelsen (pokonał Zmarzlika już trzeci raz w ciągu ostatnich sześciu dniach), a że ostatni był Leon Madsen, to Polacy wygrali z nimi 5:4.