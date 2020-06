Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów grzmiał po treningach na stadionie im. Edwarda Jancarza. Ale już przestanie

Budowało się ten team przez kawał czasu i to nie jest taki moment, że pstryknie się palcem i będzie można powiedzieć: “Chłopaki, teraz to ja już was nie potrzebuję i radźcie sobie”. To nie jest tak. To wszystko musi funkcjonować. Naprawdę, każdy musi zrozumieć sytuację. Po prostu, dwie osoby przy nas to jest minimalna grupa - przekonywał media Zmarzlik.

Gorzowianin zwracał też uwagę na coś innego. - Mówimy, że PGE Ekstaliga jest najlepszą na świecie, więc wszystko musi to dobrze wyglądać. Żeby nie było defektów, żeby nie było wykluczeń dwóch minut. Naprawdę, jednej osobie ciężko byłoby obsłużyć cały motocykl. Nieraz niektórzy niepotrzebnie mówili, że kiedyś jeździło się z jednym mechanikiem... Okej, ale mamy 2020 r. i zasady są troszeczkę inne. Motory potrzebują więcej czasu, stąd też są przy nich dwie-trzy osoby. Po co by miało być tyle osób, skoro bym z nich nie korzystał? Nie dla rozrywki, bo to też wiąże się z kosztami dla wszystkich. W dzisiejszych czasach jest wszystko fajnie, jak się wygrywa, od pierwszego do piątego biegu. W motocyklu wystarczy zmienić oponę, ochłodzić go, nalać do niego paliwo i gonisz. Ale jak masz problem, czy u siebie, czy na wyjeździe, to potrzeba wielu zmian. I nieraz wszystkie trzeba zrobić na raz, by być gotowym za dwie minuty do wygrywania. Naprawdę, czasami było nas dwóch-trzech, a sam musiałem czyścić koło. Raz, że to lubię, ale dwa, że chciałem pomóc chłopakom i usprawnić ich działanie - nie krył stalowiec.