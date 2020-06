Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów ma swój kanał na YouTube. W drugim odcinku mówi o meczu Stali z Unią Leszno

Poniższy film to zajawka nowości, które pojawią się wraz ze startem sezonu. Ruszam z moim kanałem na You Tube więc subskrybujcie i niebawem pojawi się więcej filmów. Tak więc zapraszam gorąco na mój kanał i tym samym na inaugurację ligi już w niedzielę. Póki co możecie mnie oglądać tylko w TV ale mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na stadionach