Bartosz Zmarzlik zmieniony w rezerwie taktycznej? Tak! Pierwszy raz w karierze!

Do tej zmiany doszło w ostatnim biegu meczu Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów. Po czternastu wcześniejszych wyścigach gospodarze prowadzili 54:30, a w gonitwie XV stalowcy początkowo desygnowali do startu Bartosza Zmarzlika i Andersa Thomsena. Tuż przed wyjazdem do ostatniego biegu sztab szkoleniowy gorzowian zgłosił jednak zmianę. W miejsce Zmarzlika - w ramach rezerwy taktycznej - do ostatniej gonitwy wieczoru posłano Patricka Hansena.

Jak po meczu tłumaczył sam Zmarzlik, oddał swój bieg 24-letniemu Duńczykowi, bo miał na uwadze, że Stal w rundzie finałowej tegorocznego sezonu ligowego może jeszcze przyjechać do Lublina. Chodziło więc, by Hansen miał kolejną okazję do startów.

Choć de facto zmiana Zmarzlika na Hansena była zmianą „zwykłą” (bo przecież wynik biegu już o niczym nie rozstrzygał), to jednak formalnie była to zmiana taktyczna. A takiej w swojej 12-letniej ligowej karierze Zmarzlik jeszcze nie doświadczył. On sam wiele razy w ramach rezerwy taktycznej zmieniał swoich kolegów, ale by to Zmarzlik został zastąpiony taktycznie, nie zdarzyło się nigdy. Aż do 7 sierpnia 2022.