Beata Kempa w Gorzowie: „Bóg wie, ile jeszcze będzie kryzysów”

Europosłanka nie mogła też nie poruszyć szerzej tematu wojny na Ukrainie.

- Uchwaliliśmy rezolucję, wspierając Radę Europejską, która zebrała się, by uchwalić status Ukrainy jako członka-kandydata do Unii Europejskiej. Taki status Ukraina otrzymała, z czego bardzo się cieszymy. To jasny i wyraźny sygnał płynący bezpośrednio do Putina, bezpośrednio do Kremla. Oddziaływanie wojny jest bowiem globalne. To nie tylko kryzys surowcowy, nie tylko kryzys energetyczny, to nie tylko inflacja. To też kryzys żywnościowy. Głód, który eksportuje Putin, to jest to, czemu możni tego świata powinni zapobiegać - mówiła B. Kempa.